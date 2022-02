Die Preise steigen - und damit die Inflationsrate. (dpa)

Mehr als zwei Drittel der Nahrungsmittelhersteller planen Angaben des Instituts zufolge in den kommenden Monaten weitere Preisanhebungen. Ein ifo-Experte sagte Zeitung "Welt am Sonntag", das seien so viele wie nie zuvor. Lebensmittelpreise könnten auf diese Weise zu einem maßgeblichen Inflationstreiber werden.

Hintergrund seien unter anderem stark steigende Kosten für die Erzeuger. Nach Angaben der Zeitung rechnet der Deutsche Bauernverband mit bis zu 30 Prozent steigenden Produktionskosten beim Ackerbau durch höhere Preise für Düngemittel und Treibstoffe. Das schlage sich am Ende spürbar auf die Preise in den Supermärkten nieder.

