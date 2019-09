Frankreich fordert Deutschland dazu auf, mehr zu investieren, um die schwächelnde Wirtschaft in Europa zu stützen.

Finanzminister Le Maire sagte bei der Vorstellung des französischen Etats 2020 in Paris, Frankreich plane im nächsten Jahr Steuersenkungen von mehr als zehn Milliarden Euro. Damit reagierte die französische Regierung auch auf die Gelbwesten-Proteste der vergangenen Monate. Deutschland solle dem französischen Beispiel mit einem eigenen Konjunkturpaket folgen, so Le Maire. Zuvor hatte sich auch EZB-Chef Draghi kritisch gegenüber der Finanzpolitik der Bundesregierung geäußert und gefordert, dass sich Deutschland mehr für die Stabilisierung der Wirtschaft in der Eurozone einsetze.



Die deutsche Wirtschaftskraft ist im zweiten Quartal dieses Jahres zurückgegangen. Experten erwarten, dass sich dieser Trend auch im dritten Quartal fortgesetzt hat. Damit würde Deutschland in eine Rezession geraten.