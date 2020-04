In der Debatte um eine klimafreundliche Wirtschaftsförderung in Corona-Zeiten hat die Unionsfraktion vor zu strikten Vorgaben gewarnt.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nüßlein sagte im Deutschlandfunk, Investitionen unterlägen hierzulande bereits strengen Umweltschutzauflagen. Zielführender seien vielmehr Innovation und Effizienz beim Klimaschutz - gerade in einer Zeit, in der man sich durch die Rezession nicht mehr alles leisten könne.



Gestern hatten fast 70 deutsche Unternehmen dazu aufgerufen, nach der Corona-Krise mit einem Klima-Konjunkturprogramm die Wirtschaft krisenfester zu machen. Ziel müsse es sein, Klimaneutralität durch eine hohe Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. An dem Aufruf beteiligt sind Unternehmen wie etwa Thyssenkrupp, Allianz, Bayer und die Telekom. - Zum Auftakt des "Petersberger Klimadialogs" hatte Bundesumweltministerin Schulze schärfere Klimaziele als Impuls für die Wirtschaft verlangt.