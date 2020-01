Frankreich und die USA haben am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos eine vorläufige Einigung im Streit um die französische Digitalsteuer erzielt.

Finanzminister Le Maire sagte nach einem Treffen mit seinem amerikanischen Kollegen Mnuchin, Frankreich verzichte bis Ende 2020 auf die Erhebung der Steuer. Die USA würden dafür in diesem Zeitraum keine Strafzölle erheben. Le Maire betonte, dass Frankreich grundsätzlich aber an der Abgabe festhalte, sollte es keine internationale Lösung geben.



Die Regierung in Paris erhebt seit dem vergangenen Jahr eine Steuer von drei Prozent auf den Umsatz großer internationaler Internetunternehmen, die in Europa bisher kaum Steuern zahlen. Die US-Regierung hat die Abgabe als unfair kritisiert und mit Strafzöllen auf französische Luxusgüter gedroht.