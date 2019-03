Der chinesische Präsident Xi Jinping ist zu Gesprächen in Frankreich eingetroffen.

Präsident Macron empfing ihn in der Nähe von Nizza zu einem Abendessen. Xi kam von Italien über Monaco nach Frankreich. Morgen will er mit Macron Wirtschaftsverträge schließen.



EU-Haushaltskommissar Oettinger äußerte sich besorgt über einen wachsenden Einfluss Chinas auf europäische Infrastruktur-Unternehmen. In den Zeitungen der Funke-Mediengruppe plädierte er für ein Vetorecht der EU-Kommission.