Der chinesische Präsident Xi Jinping ist zu Gesprächen in Frankreich eingetroffen.

Präsident Macron empfing ihn am Abend in der Nähe von Nizza zu einem Abendessen. Xi war von Italien über Monaco nach Frankreich gekommen. Für heute ist der Abschluss von Wirtschaftsverträgen geplant. Zum Abschluss des Besuchs soll es morgen ein Vierer-Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel und EU-Kommissionspräsident Juncker geben.



In Paris demonstrierten nach Angaben der Polizei gestern etwa 1.400 Menschen gegen die chinesische Tibet-Politik.