Die EU will zur Bekämpfung der Corona-Epidemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen 25 Milliarden Euro bereitstellen.

Das beschlossen die Staats- und Regierungschefs in einer Videokonferenz. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, mit dem Geld sollten vor allem das Gesundheitswesen, der Arbeitsmarkt sowie kleine und mittlere Unternehmen unterstützt werden. EU-Wettbewerbskommissarin Vestager stellte zusätzliche Finanzhilfen für Italien in Aussicht, das von der Krankheit in Europa am stärksten betroffen ist. Dort stieg die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten auf mehr als 10.000. Mehr als 630 Menschen sind in Italien bisher an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Regierung in Rom hat alle rund 60 Millionen Einwohner aufgefordert, möglichst zuhause zu bleiben.



Das Auswärtige Amt in Berlin riet von nicht erforderlichen Reisen nach Italien ab. Österreich untersagte Einreisen aus dem Land ohne Gesundheitsattest, Slowenien schloss seine Grenze nach Italien.