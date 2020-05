Das iranische Regime schickt offenbar mehrere Tanker nach Venezuela, um die dortigen Versorgungsengpässe abzumildern.

Das Datenunternehmen Refinitiv, das solche Transporte erfasst, spricht von fünf Schiffen mit Benzin und anderen Erdölprodukten. Venezuela und der Iran sind sich seit langem freundschaftlich gesinnt, die USA haben dagegen beide Länder mit Sanktionen belegt. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert einen US-Regierungsbeamten, demzufolge die Vereinigten Staaten bereits eine Reaktion auf die Lieferung erwägen.



Der iranische Außenminister Sarif schrieb an UNO-Generalsekretär Guterres, jede US-Maßnahme wäre illegal und würde eine Form von Piraterie darstellen. Der Iran bestellte den Schweizer Botschafter ein, der die Interessen der USA in der Islamischen Republik vertritt.

In Venezuela herrscht massive Treibstoffknappheit. Der Iran hat erst vor kurzem auf dem Luftweg Material und Fachleute nach Venezuela geschickt, um eine Raffinerie zu reparieren.