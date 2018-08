Der Vorschlag der SPD-Vorsitzenden Nahles zu möglichen Wirtschaftshilfen für die Türkei stößt überwiegend auf Ablehnung. Gleich aus mehreren Parteien hagelte es umgehend Kritik. Nahles hatte ihre Initiative damit begründet, die Türkei sei ein Nato-Partner, "der uns nicht egal sein kann".

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt sagte der "Augsburger Allgemeinen", wer wie der türkische Präsident Erdogan nichts um Meinungsfreiheit und Menschenrechte gebe, verhindere selbst, dass Vertrauen in die Wirtschaft zurückkomme. Der FDP-Außenpolitiker Lambsdorff sagte der gleichen Zeitung, er frage sich, ob Nahles ihren Vorschlag wirklich ernst meine. Bayerns Finanzminister Füracker, CSU, nannte die von Nahles ins Gespräch gebrachten Hilfen im "Münchner Merkur" weder notwendig noch ratsam. Zuständig sei eher der Internationale Währungsfonds.



Nahles hatte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vor dem Hintergrund der aktuellen Währungskrise in der Türkei gesagt, es könne die Situation entstehen, in der Deutschland helfen müsse, und zwar unabhängig von den politischen Auseinandersetzungen mit Präsident Erdogan. Es sei "in unser aller Interesse", dass die Türkei wirtschaftlich stabil bleibt.