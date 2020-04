55 Milliarden Euro – so gut gefüllt ist die Kriegskasse von Finanzminister Olaf Scholz für den Posten "Unvorhergesehenes" im Kampf gegen das Coronavirus. Als die Bundesregierung im März ihr Paket aus Hilfszahlungen und Kreditgarantien auflegte, hat sich Scholz diese Reserve vom Bundestag vorsorglich gleich mitgenehmigen lassen.

Nun aber scheint es, als hätten viele, vielleicht sogar schon zu viele dieses Geld vor Augen und die Eurozeichen in den Augen. Die Begehrlichkeiten wachsen von Tag zu Tag. Die SPD will das Kurzarbeitergeld für einige Monate erhöhen. Das gibt es aus Sicht der Union aber möglicherweise nur, wenn auch ihre Herzensanliegen befriedigt werden. An erster Stelle steht da im Moment, den Mehrwertsteuersatz für Kneipen- oder Restaurantbesuche von 19 auf sieben Prozent zu senken. Billiger würden das Bier, die Pizza oder das gehobene Duett von Rehrücken auf Spargel dadurch nicht. Das das soll es erklärtermaßen auch gar nicht.

Ziel dieser Aktion ist es, dass bei gleich bleibenden Preisen bei den in der Tat schwer getroffenen Kneipen- und Restaurantbetreibern etwas mehr hängen bliebe, wenn sie denn wieder Gäste bewirten dürfen. Das ist zum Erhalt der Kneipen- und Restaurantkultur hierzulande zu rechtfertigen, die Frage ist allerdings, ob so eine Hilfe nicht befristetet werden sollte, bis die Folgen der Pandemie halbwegs überwunden sind. Denn die Forderung, auf Gaststätten- und Restaurantbesuche nur noch sieben Prozent Mehrwertsteuer zu erheben, ist alt.

Bedürftigkeit nicht völlig ausblenden

Es bleibt das ungute Gefühl, dass hier unter dem Schlagwort Coronabekämpfung alte Forderungen neu aufgetischt werden, weil die Gelegenheit günstig ist und das Geld lockerer sitzt als sonst. Das gilt auch für die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, so wie sie Arbeitsminister Hubertus Heil vorschwebt. Trotz einer angedachten Befristung auf drei Monate atmet das ganze eher den Geist des Gießkannenprinzips. Bezahlt werden soll das höhere Kurzarbeitergeld aus der Reserve in der Arbeitslosenversicherung. Aber auch deren 26 Milliarden Euro sind endlich. Besser wäre es deshalb, die Bedürftigkeit nicht völlig auszublenden und solche Hilfen gezielt unteren Einkommen zukommen zu lassen.

Auch wenn jeden Tag neue Probleme auftreten, die nach Hilfe schreien: Die Regierung muss aufpassen, dass ihr die eigenen Wünsche eines Tages nicht über den Kopf wachsen, weil in der einen Woche diese Not und in der nächsten eine andere gelindert wird. Diese Pflicht zum genauen Hinsehen gilt erst recht bei Wünschen wie den Kaufprämien, über welche die Autoindustrie und ihr besonders verbundene Ministerpräsidenten schon laut nachdenken. Ginge es nach ihnen könnten, diese Prämien sogar für Autos mit Benzin- und Dieselmotoren gewährt werden. In Zeiten von Klimakrise und zwingend mehr Klimaschutz wäre das ein kaum zu rechtfertigender Sündenfall.