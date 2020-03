Als Folge der Corona-Epidemie in Deutschland rechnen die führenden Wirtschaftsinstitute in diesem Jahr mit einer Rezession.

Das Kieler Institut für Weltwiwrtschaft geht von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um knapp neun Prozent aus. In der Finanzkrise 2009 waren es rund sechs Prozent gewesen. Mit einer Erholung rechnen die Wirtschaftsexperten frühestens im August. Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und das Ifo-Institut ewarten einen Konjunktureinbruch.



Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im März auf 87,7 Punkte, nach 96 Zählern im Februar. Das war der stärkste Rückgang seit 1991 und der niedrigste Wert seit August 2009.



Da sich die Pandemie fast in ganz Europa ausbreitet und alle Märkte betrifft, hat die Europäische Zentralbank in der vergangenen Nacht ein groß angelegtes Notprogramm aufgelegt. Es sieht Anleihekäufe im Umfang von 750 Milliarden Euro vor, um die Wirtschaft und die Staaten zu stützen.