Die Europäische Union will wirtschaftlich enger mit Vietnam zusammenarbeiten.

Nach jahrelangen Verhandlungen unterzeichnen Vertreter beider Seiten deshalb heute ein Freihandelsabkommen in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Unter anderem ist EU-Handelskommissarin Malmström aus Brüssel angereist. Die Vereinbarung regelt unter anderem, dass nach und nach Zölle hinfällig werden. Außerdem verpflichtet sich Vietnam dazu, Standards der Internationalen Arbeitsorganisation einzuhalten und Kinderarbeit zu unterbinden. Auch eine Zusage, das Pariser Klimaschutzabkommen umzusetzen, ist enthalten.



Vietnam exportiert vor allem Kleidung, Elektronikartikel wie Smartphones und Ersatzteile nach Europa. Das Land ist nach Singapur der zweitgrößte EU-Handelspartner in der Region. Im vergangenen Jahr wurden vietnamesische Waren im Wert von mehr als 37 Milliarden Euro in die EU eingeführt.