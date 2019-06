Die Europäische Union und Vietnam haben einen Freihandelsvertrag unterzeichnet.

Nach jahrelangen Verhandlungen einigten sich Vertreter beider Seiten in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi auf die Abschaffung nahezu aller Zölle. Einige werden allerdings erst über einen zehnjährigen Zeitraum fallen. Zudem wird es Quoten für die Einfuhr von landwirtschaftlichen Produkten geben. Das Abkommen muss noch vom Europäischen Parlament gebilligt werden. Aufgrund der Menschenrechtslage in dem Land gilt dies nicht als gesichert. Bundeswirtschaftsminister Altmaier erklärte, die Unterzeichnung sei ein starkes Zeichen gegen wachsenden Protektionismus.



Vietnam exportiert vor allem Kleidung, Elektronikartikel und Ersatzteile nach Europa. Das Land ist nach Singapur der zweitgrößte EU-Handelspartner in der Region.