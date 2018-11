Die Razzia bei der Deutschen Bank wird heute fortgesetzt.

Wie die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mitteilte, konnten die Durchsuchungen wegen des umfangreichen Materials gestern noch nicht abgeschlossen werden. Die Ermittler verdächtigen mehrere Mitarbeiter der Bank der Geldwäsche. Hintergrund sind Informationen aus den sogenannten "Panama Papers" über organisierten Steuerbetrug mit Hilfe ausländischer Scheinfirmen.



Gestern hatten rund 170 Beamte der Staatsanwaltschaft, des Bundeskriminalamts, der Steuerfahndung und der Bundespolizei Gebäude in Frankfurt und Umgebung durchsucht.