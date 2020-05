Angesichts einbrechender Steuereinnahmen infolge der Corona-Pandemie streitet die Große Koalition über Maßnahmen zur Beilegung der Wirtschaftskrise. Die SPD will, dass Gutverdienende höhere Steuern und Abgaben zahlen. Die Union ist dagegen.

Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Brinkhaus, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), höhere Steuern hätten noch nie für Wachstum gesorgt und wären auch jetzt der falsche Weg. Dies gelte auch für die von SPD und Linken verlangte Vermögensabgabe, betonte der CDU-Politiker. Deutschland müsse aus der Krise herauswachsen und dafür insbesondere in Digitalisierung und Innovationen investieren.



Auch der CDU-Haushaltspolitiker Rehberg bezeichnete Steuererhöhungen als "Gift". Er sagte der "Rheinischen Post", stattdessen solle man Sonderabschreibungen für Unternehmen einführen, die gezielt in den Klimaschutz und die Digitalisierung investierten.



Beide Unionspolitiker wandten sich damit gegen Positionen der SPD-Spitze. Der Ko-Parteivorsitzende Walter-Borjans sagte der "Passauer Neuen Presse", "nach der Krise" müssten Steuerschlupflöcher geschlossen und von hohen Einkommen und Vermögen höhere Beiträge verlangt werden. Wenn der Staat seine Neuverschuldung in Grenzen halten wolle, müsse es zumindest in einigen Bereichen höhere Einnahmen geben, erklärte Walter-Borjans. Bundesfinanzminister Scholz (SPD) betonte im ZDF, es gehe um Menschen, die "besonders viel verdienten".



Gestern waren die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vorgestellt worden. Demnach wird der deutsche Staat in diesem Jahr knapp 100 Milliarden Euro weniger an Steuern einnehmen als im vergangenen Jahr erwartet.

