Venezuela wird nach Schätzung des Internationalen Währungsfonds zum Jahresende eine Inflation von einer Million Prozent erreichen.

In einer Analyse des IWF heißt es, die Situation in dem südamerikanischen Land sei vergleichbar mit dem Preisverfall in der Weimarer Republik 1923. Zudem müsse mit einem erneuten Rückgang des Bruttoinlandsproduktes in Venzuela um etwa 18 Prozent gerechnet werden.



In dem Land herrscht seit Jahren eine Wirtschafts- und Versorgungskrise. Die Zahl der hungernden Menschen steigt stetig. Zwar verfügt Venezuela über die größten Ölreserven der Welt, es fehlt jedoch an Devisen, um Lebensmittel zu importieren.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.