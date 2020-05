Die Wirtschaftskrise lässt sich aus Sicht der SPD-Spitze nur mit höheren Steuern und Abgaben bewältigen.

Wenn der Staat seine Neuverschuldung in Grenzen halten wolle, müsse es zumindest in einigen Bereichen höhere Einnahmen geben, sagte der Ko-Parteivorsitzende Walter-Borjans der "Passauer Neuen Presse". An dieser Logik führe kein Weg vorbei. Nach der Krise gelte es daher, Steuerschlupflöcher zu schließen und einen höheren Beitrag von hohen Einkommen und Vermögen zu verlangen. Konkrete Summen nannte Walter-Borjans nicht. Bundesfinanzminister Scholz, ebenfalls SPD, plädierte im ZDF dafür, erst nach der Krise eine Debatte über Sonderabgaben zu führen. Dabei gehe es aber nur um Menschen, die besonders viel verdienten. Der CDU-Haushaltspolitiker Rehberg bezeichnete Steuererhöhungen dagegen als "Gift". Er sagte der "Rheinischen Post", stattdessen solle man Sonderabschreibungen für Unternehmen einführen, die gezielt in den Klimaschutz und die Digitalisierung investierten.