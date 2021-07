Auf Kuba gehen seit dem Wochenende Tausende Menschen auf die Straße, um gegen die sozialistische Regierung von Präsident Diaz-Canel zu demonstrieren. Dabei gehört Mangelwirtschaft seit Langem zu ihrem Leben. Warum also ausgerechnet jetzt? Ein Grund ist die Corona-Pandemie.

Beobachter sprechen von den größten Demonstrationen in Kuba seit Jahrzehnten. Proteste finden auf der Karibikinsel sehr selten statt. Die einzigen erlaubten Versammlungen sind normalerweise Veranstaltungen der Kommunistischen Partei.

Wie kam es zur Protestwelle auf Kuba?

Kuba leidet derzeit unter der schwersten Wirtschaftskrise seit fast 30 Jahren. Ein wichtiger Grund ist die Corona-Pandemie. Wegen der weltweiten Reisebeschränkungen bleiben die Touristen aus - und damit die wichtigste Quelle für Devisen. Zudem befinden sich die Beziehungen zwischen Kuba und den USA seit der Amtszeit des früheren US-Präsidenten Trump auf einem neuen Tiefpunkt. Trump hatte das seit 1962 bestehende Embargo gegen Kuba verschärft. Auch unter dem neuen Präsidenten Biden wurden die Sanktionen nicht gelockert.



Die Wut über den Mangel an Nahrungsmitteln, Medikamenten, und die Corona-Poltik sowie die regelmäßigen Stromausfälle treiben die Menschen nun auf die Straße. Der kubanische Präsident Diaz-Canel macht die USA für den Unmut in der Bevölkerung verantwortlich. In einer Fernsehansprache beschuldigte er die Regierung in Washington, eine "Politik zur Erstickung der Wirtschaft" in Kuba zu verfolgen, um "soziale Unruhen" im Land zu provozieren.

Wie reagiert das Ausland auf die Proteste?

Mexikos linksgerichteter Präsident López Obrador bot der Regierung in Kuba Unterstützung an. Sein Land könne Lebensmittel, Medikamente und Corona-Impfstoff bereitstellen. Russland sprach sich gegen jegliche "Einmischung von außen" in dem kommunistischen Land aus. Die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Sacharowa, warnte vor "destruktiven Handlungen, die die Destabilisierung der Situation auf der Insel fördern würden" - womit sie mutmaßlich auf die USA abzielte. Ähnlich äußerten sich der venezolanische Präsident Maduro und sein argentinischer Amtskollege Fernandez.



Die USA und die EU forderten Kuba auf, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu respektieren. Das kubanische Volk fordere seine Freiheit von einem autoritären Regime, sagte US-Präsident Biden. Auch Brasiliens rechtsradikaler Präsident Bolsonaro drückte seine Solidarität mit den Demonstrierenden aus, die "ein Ende einer grausamen Diktatur" forderten.

Wie geht es auf Kuba nun weiter?

Nach den Massenprotesten ist das Internet auf der Karibikinsel weitgehend blockiert. Das erschwert es der Opposition, weitere regierungskritische Proteste zu organisieren. Zudem kommt es in mehreren Orten immer wieder zu Stromausfällen. Laut der spanischen Nachrichtenagentur EFE herrscht auf den Straßen Havannas eine starke Polizeipräsenz.



Die anti-sozialistische San-Isidro-Bewegung kündigte auf Twitter an, weiter gegen die Regierung zu demonstrieren.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.