Die Bundesregierung hat mit großer Zurückhaltung auf den Vorschlag von SPD-Chefin Nahles reagiert, der Türkei wirtschaftlich zu helfen.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die Frage deutscher Hilfen stelle sich aktuell nicht. Solche Fragen stünden auch nicht im Vordergrund in Beratungen mit der türkischen Führung. Ob ein Land einen Antrag beim Internationalen Währungsfonds für ein Hilfsprogramm stelle, sei Sache des jeweiligen Staates. Grundsätzlich sei die Bundesregierung aber an einer wirtschaftlich stabilen Türkei interessiert. Bundesfinanzminister Scholz und sein türkischer Amtskollege Albayrak wollen sich am 21. September in Berlin treffen, um den Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland vorzubereiten.



EU-Haushaltskommissar Oettinger lehnte zudem Hilfen der Europäischen Union für die Regierung in Ankara ab. Dies sei - wenn überhaupt - Aufgabe des Internationalen Währungsfonds, sagte Oettinger in Berlin. Zuerst aber bestehe Handlungsbedarf in Ankara. Dennoch dürfe das Land nicht isoliert werden, betonte der CDU-Politiker. Auch Vertreter von FDP, Linken und Grünen äußerten sich kritisch zu möglichen Finanzhilfen für das Nato-Mitgliedsland.



Auch der CDU-Außenpolitiker Hardt sprach sich gegen eine wirtschaftliche Unterstützung der Türkei aus. Er sagte im Deutschlandfunk, die Probleme des Landes seien in erster Linie hausgemacht. Die Türkei habe sich immer weiter wegbewegt von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Deshalb fehle das Vertrauen der Investoren in das Land. Der Bundestagsabgeordnete ergänzte, dass Finanzhilfen aus Deutschland nur die aktuellen Symptome der Währungskrise in der Türkei bekämpfen würden. Die notwendigen Reformen würden dadurch verzögert. Staatspräsident Erdogan müsse zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren und auch die Beziehungen zu den USA und zur EU verbessern, forderte Hardt.



SPD-Chefin Nahles hatte mit Blick auf die wirtschaftliche Lage der Türkei gesagt, es könne die Situation entstehen, in der Deutschland der Türkei helfen müsse. Dies solle unabhängig von den politischen Auseinandersetzungen mit Präsident Erdogan in Betracht gezogen werden. Die Türkei sei ein Nato-Partner, der Deutschland nicht egal sein könne. Es sei in aller Interesse, dass die Währungsturbulenzen eingedämmt würden.