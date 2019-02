In der Diskussion um mögliche Einsparungen im Bundeshaushalt hat Wirtschaftsminister Altmaier vor voreiligen Konsequenzen gewarnt. Der CDU-Politiker sagte am Rande eines Besuchs in Kairo, zwar lasse das Wachstum nach.

Doch dürften nun keine falschen Weichenstellungen vorgenommen werden. Schließlich erweise sich die Wirtschaft nach wie vor als robust, und der Aufschwung scheine sich insgesamt fortzusetzen. Dieser dürfe nicht dadurch gefährdet werden, dass man ihn selbst schlecht rede. Eine Sprecherin von Finanzminister Scholz hatte zuvor erklärt, da am Ende ein Haushalt ohne Schulden stehen solle, könnten nicht mehr alle Wünsche in den anderen Ministerien Wirklichkeit werden.



Medieninformationen, wonach bis 2023 mit 25 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen zu rechnen sei, bestätigte sie nicht.