Die Bundesregierung will "in den nächsten Tagen" über einen staatlichen Überbrückungskredit für die Fluggesellschaft Condor entscheiden.

Wirtschaftsminister Altmaier sagte am Rande einer Industriekonferenz in Berlin, die Anträge seien vor einigen Tagen eingegangen. Nun würden die üblichen Verfahren angewandt. Das Wirtschaftsministerium stehe dazu in engem Kontakt mit dem Finanz- und dem Verkehrsministerium.



Condor benötigt den staatlich verbürgten Überbrückungskredit nach eigenen Angaben, um Liquiditätsengpässe zu verhindern. Der britische Mutterkonzern Thomas Cook hatte gestern Insolvenz angemeldet.



Hessen ist bereit, den Kredit zur Hälfte zu finanzieren. Das sagte Finanzminister Schäfer im Hessischen Rundfunk.