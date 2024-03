Ukraine-Krieg

Wirtschaftsminister Habeck: Energiekrise ist überwunden

Die Energiekrise in Deutschland nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist laut den Worten von Bundeswirtschaftsminister Habeck überwunden. Habeck sagte bei einer Fachkonferenz in Berlin, die Energieversorgung sei in jeder Hinsicht sicher. Die Gasspeicher seien voll, und die Preise lägen wieder auf dem Niveau vor dem russischen Angriff.