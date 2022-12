Energiekrise

Robert Habeck (Grüne), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (IMAGO / Political-Moments)

Viele Menschen heizten nicht mehr wie letztes Jahr, sagte der Grünen-Politiker den Fernsehsendern RTL und NTV. Mit Blick auf die zuletzt winterlichen Temperaturen meinte Habeck, zwar sei der Gasverbrauch in den vergangenen Wochen statistisch gesehen nicht gut gewesen. Aber das ändere nichts an der inneren Haltung der meisten Deutschen, dass sie wüssten, - Zitat - was die Stunde geschlagen - habe. Die Europäische Union hatte das Ziel ausgegeben, von August bis Ende November 15 Prozent Gas einzusparen. Deutschland hat in dieser Zeit rund 25 Prozent weniger verbraucht.

