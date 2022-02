Wegen der Entwicklung in der Ukraine könnte es zu Turbulenzen am Energiemarkt kommen, sagte Habeck im Deutschlandfunk [Audio]. Zugleich stellte er den Verbrauchern finanzielle Entlastungen in Aussicht. Man werde die EEG-Umlage abschaffen und - Zitat - sozialpolitisch gegenhalten. Ungeachtet des vorübergehenden Stopps für die Gaspipeline Nordstream 2 sei die Versorgungssicherheit für Deutschland derzeit nicht gefährdet. Man werde dafür Sorge tragen, dass die Speicher gefüllt blieben, betonte Habeck. Die Lieferbeziehungen zu Russland hätten auch andere Krisen überlebt.