Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) macht sich Sorgen wegen der gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten. (picture alliance/ Flashpic/ Jens Krick)

Wirtschaftsminister Habeck kündigte baldige Antworten der Bundesregierung an. Es gebe verschiedene Möglichkeiten, die Preise abzufedern, sagte der Grünen-Politiker in Flensburg. Zuvor hatte die Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Lang, in der "Bild am Sonntag" weitere Entlastungen angekündigt. Diese sollten sozial gestaffelt werden. Wie SPD-Chefin Esken stellte Lang zudem die geplante Einhaltung der Schuldenbremse im Jahr 2023 infrage.

Dagegen sagte Finanzminister Lindner von der FDP der "Welt am Sonntag" zur Bekämpfung der Inflation müsse der Staat die Politik auf Pump beenden.

Am Mittwoch wollen die Spitzen von SPD, Grünen und FDP im Koalitionsausschuss über das Thema sprechen.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.