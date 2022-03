Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Energiepartnerschaften werben. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Der Grünen-Politiker und Vizekanzler wird zu politischen Gesprächen in Abu Dhabi empfangen. Er trifft sich dort mit mehreren Ministern und berät mit ihnen über einen Ausbau der Partnerschaft beim sogenannten grünen Wasserstoff. Dieser wird ohne CO2-Emissionen auf Basis erneuerbarer Energien hergestellt und soll dabei helfen die Produktion in der deutschen Stahl- und Chemieindustrie klimafreundlicher zu gestalten. Langfristig sollen auch fossile Energieträger wie beispielsweise russisches Gas durch Wasserstiff ersetzt werden.

Gestern hatte Habeck bereits in Katar eine Kooperation bei der Lieferung von Flüssigerdgas vereinbart. Angesichts des Krieg in der Ukraine will Deutschland die Abhängigkeit von russischem Gas verringern.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.