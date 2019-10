Die deutschen Rüstungsexporte steuern in diesem Jahr auf einen Spitzenwert zu.

Bis Ende September stiegen die Ausfuhrgenehmigungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 75 Prozent auf 6,35 Milliarden Euro. Damit nähert sich das Exportvolumen den bisherigen Rekordwerten aus den Jahren 2015 und 2016 von 7,86 beziehungsweise 6,85 Milliarden Euro an. Die Zahlen der ersten drei Quartale gehen aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Nouripour hervor, über die mehrere Medien berichten.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte die Entwicklung mit der langen Hängepartie bei der Regierungsbildung nach der Wahl 2017 erklärt. Dadurch sei ein Entscheidungsstau entstanden und der sprunghafte Anstieg daher nur scheinbar überraschend.



Die mit Abstand meisten Exporte wurden den Angaben zufolge mit 1,77 Milliarden Euro für den EU- und Nato-Partner Ungarn genehmigt. Dahinter folgt Ägypten mit 802 Millionen Euro. Unter den ersten zehn Ländern sind auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie und Ägypten sind Teil der von Saudi-Arabien geführten Militärallianz, die am Krieg im Jemen beteiligt ist. Union und SPD hatten zwar im Koalitionsvertrag vereinbart, Exporte an die unmittelbar beteiligten Staaten zu stoppen, Ausnahmen wurden jedoch zugelassen.