Bauarbeiten für das LNG-Terminal Lubmin (Stefan Sauer/dpa)

"Table Media" beruft sich auf einen Bericht des Wirtschaftsministeriums. Demnach werden zehn schwimmende Terminals an der Nord- und Ostsee geplant, davon sechs mit staatlicher Beteiligung.

Allein diese schwimmenden Terminals kämen vom Jahr 2024 an auf eine Kapazität von 53 bis 67 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr, heißt es in dem Papier. Zusätzlich sollen bis zum Jahr 2026 drei Terminals an Land entstehen, die ebenfalls eine Kapazität von bis zu 50 Milliarden Kubikmeter Gas haben. Im vergangenen Jahr waren dagegen nur 54 Milliarden Kubikmeter per Pipeline aus Russland nach Deutschland importiert worden.

"Sicherheitspuffer eingeplant"

Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, bei den LNG-Projekten sei ein Sicherheitspuffer eingeplant. Bei einigen Projekten seien die Realisierungschancen noch mit Unsicherheiten behaftet. Der Haushaltsausschuss habe vor dem Hintergrund möglicher Überkapazitäten die Mittel für ein sechstes Terminal mit staatlicher Beteiligung gestoppt.

Der Grünen-Haushaltspolitiker Kindler hatte zuletzt vor Überkapazitäten gewarnt. Man benötige mehr Klarheit über die Kosten und Risiken der LNG-Projekte, erklärte er.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.