Kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen hat Bundeswirtschaftsminister Altmaier seinen Gesetzentwurf zu Milliarden-Hilfen für den Strukturwandel in Kohleregionen fertiggestellt.

Dies berichtet die Deutsche Presse-Agentur. In dem Gesetz wird unter anderem geregelt, wie die Fördergelder von bis zu 14 Milliarden Euro verteilt werden. Sie sind für besonders bedeutsame Investitionen in den Braunkohleregionen in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt vorgesehen. Darüberhinaus gibt es weitere Förderprogramme für strukturschwache Standorte von Steinkohle-Kraftwerken sowie dem ehemaligen niedersächsischen Braunkohlerevier Helmstedt. Nach dem Beschluss einer Expertenkommission soll Deutschland bis 2038 aus der klimaschädlichen Stromgewinnung aus Kohle aussteigen.