Die Türkei war im ersten Jahresquartal erneut der größte Abnehmer deutscher Rüstungsexporte.

Sie bezog in den vier Monaten Rüstungsgüter im Wert von mehr als 180 Millionen Euro aus Deutschland. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Bei den Waffen handelt es sich demnach auschließlich um solche für den maritimen Bereich. Nach Agenturangaben wurden vor allem Teile für sechs U-Boote geliefert, die die Türkei derzeit zusammen mit dem Thyssen-Krupp-Konzern baut. Die Bundesregierung hatte die Lieferungen vor zehn Jahren genehmigt und den Export mit einer Bürgschaft abgesichert. Solche Hermes-Bürgschaften werden seit dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei nicht mehr erteilt. Schon genehmigte Rüstungsexporte an den Nato-Partner werden aber weiterhin durchgeführt.