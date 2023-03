Debatte um Referentenentwurf

Das Bundeswirtschaftsministerium will in Kürze einen Gesetzenwurf für den Einbau neuer Heizungen vorlegen. (picture alliance / Kirchner-Media / David Inderlied)

Eine Sprecherin erinnerte daran, dass SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hätten, dass ab 2025 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energieträgern betrieben werden solle. Vor einem Jahr sei angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine beschlossen worden, diesen Schritt ein Jahr vorzuziehen, mit dem Zusatz, dass Heizungen möglichst so betrieben werden sollten. Die Sprecherin betonte, es seien Übergangsfristen und auch Ausnahmen geplant. Ein finaler Gesetzentwurf solle in Kürze an die anderen Ministerien gehen.

Gestern war ein Referentenentwurf zu dem Vorhaben öffentlich geworden. Vor allem die FDP hatte die Pläne kritisiert und Widerstand angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.