Gaskraftwerk in Leuna (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Systemrelevante Gaskraftwerke könnten nicht einfach abgeschaltet werden, heißt es in einem Papier des Ministeriums. Diese Anlagen seien vor allem in Bayern notwendig. Gas sei in Spitzenzeiten wichtig, um die Stromnachfrage zu jeder Zeit decken zu können. Zugleich wurde darauf verwiesen, dass bereits Maßnahmen ergriffen worden seien, um den Einsatz von Gas in der Stromerzeugung zu reduzieren. Weitere Schritte würden folgen. Das Grünen-geführte Ministerium reagierte damit auf eine Forderung von FDP-Chef und Bundesfinanzminister Lindner. Dieser hatte am Wochenende verlangt, mit Gas dürfe nicht länger Strom produziert werden.

Zur Bekämpfung des drohenden Gasmangels kehrt indes ein erstes Reserve-Steinkohlekraftwerk an den Strommarkt zurück. Es handelt sich um das Kraftwerk Mehrum in Niedersachsen, das dem tschechischen Energiekonzern EPH gehört.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.