Der sogenannte Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer. Dies gab die Königlich-Schwedische Wissenschaftsakademie in Stockholm bekannt. Die Wissenschaftlerin aus Frankreich und die beiden Forscher aus Indien und den USA würden für ihren experimentellen Ansatz zur weltweiten Armutsbekämpfung geehrt.

Aufgrund einer ihrer Studien hätten etwa mehr als fünf Millionen Kinder in Indien von Förderprogrammen in Schulen profitiert. Duflo ist erst die zweite Frau in der Nobelgeschichte, die den Wirtschaftspreis bekommt. Alle drei Preisträger lehren an US-Universitäten.



Die Auszeichnung ist mit umgerechnet 830.000 Euro dotiert. Der Preis für die Wirtschaftswissenschaften geht im Gegensatz zu den anderen Kategorien nicht auf den Stifter Alfred Nobel zurück, sondern wurde 1968 von der schwedischen Reichsbank ins Leben gerufen. Die Verleihung findet am 10. Dezember statt.



Mit der Bekanntgabe der Auszeichnung im Gebiet der Wirtschaft ist die diesjährige Nobelpreis-Runde beendet. In der vergangenen Woche waren in Stockholm die Auszeichnungen in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Literatur vergeben worden, am Freitag folgte dann die Bekanntgabe des Friedensnobelpreisträgers in Oslo.



