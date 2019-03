Südkorea will die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Nordkorea ausbauen.

Präsident Moon kündigte an, dies mit Unterstützung der USA zu tun. Unter anderem werde über Wege beraten, die Sonderwirtschaftszone Kaesong und das Tourismus-Ressort im Kumgang-Gebirge wieder in Betrieb zu nehmen. Beide Projekte wurden vor rund 20 Jahren entwickelt, fielen dann aber politischen Spannungen zwischen den beiden Ländern der koreanischen Halbinsel zum Opfer. Ein Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea war gestern ergebnislos beendet worden. In den Bemühungen um eine atomare Abrüstung Koreas wurden keine Fortschritte gemacht.