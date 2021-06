US-Präsident Biden verschärft das Vorgehen gegen chinesische Unternehmen mit mutmaßlichen Verbindungen zum Militär.

Er unterzeichnete in Washington eine Verfügung, wonach Amerikanern der Handel mit Wertpapieren von insgesamt 59 Firmen mit Sitz in der Volksrepublik ab Anfang August verboten wird. Ziel sind nach Angaben des Weißen Hauses Unternehmen in China, die die Sicherheit oder die demokratischen Werte der Vereinigten Staaten und deren Verbündeten untergrüben. Die Liste werde bei Bedarf aktualisiert. Die Maßnahme baut auf einer Verfügung von Bidens Vorgänger Trump auf, in deren Folge über 40 Unternehmen auf die Schwarze Liste gesetzt wurden. Von ihnen wird angenommen, dass sie Chinas Militär- und Sicherheitsapparat beliefern oder unterstützen.



Bidens Entscheidung betrifft auch Firmen, denen die USA vorwerfen, mit Überwachungstechnologie zu Unterdrückung oder schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen beizutragen.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.