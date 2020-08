Österreich hat einen russischen Diplomaten des Landes verwiesen.

Das Außenministerium in Wien erklärte ihn zur unerwünschten Person. Der Mann habe die Wiener Konvention über die diplomatischen Beziehungen verletzt, hieß es zur Begründung. Dem Diplomaten wird laut Medienberichten Industrie-Spionage vorgeworfen.



Die russische Botschaft in Wien äußerte sich per Twitter empört. Sie erklärte, die Ausweisung sei unbegründet und belaste die Beziehungen zwischen beiden Ländern.