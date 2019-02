Bundeskanzlerin Merkel fordert eine grundlegende Neuordnung der Industriepolitik in Deutschland und Europa.

Beim Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft in Berlin sagte Merkel am Abend, angesichts der zunehmenden Konkurrenz aus Asien könne man sich gegenüber vielen Ländern nicht behaupten. Diese betrieben eine sehr langfristige strategische Planung ihrer Volkswirtschaften. Man müsse eine europäische Antwort auf die Herausforderungen finden und gegenüber Staaten wie China unter anderem auf den Schutz geistigen Eigentums bestehen. Die Kanzlerin forderte Unternehmen dazu auf, die Distanz zwischen Wirtschaft und Staat zu überwinden. Sie kündigte an, morgen mit dem französischen Präsidenten Macron über eine neue europäische Industriepolitik zu sprechen.