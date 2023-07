Standort-Risiko

Wirtschaftsverbände sind besorgt über Umfragehoch der AfD (dpa / picture alliance / Michael Reichel)

Dem Berliner "Tagesspiegel" sagte der Landesvorsitzende der Familienunternehmen in Sachsen, Haase, Forderungen der AfD wie ein Austritt aus der EU oder eine strikte Unterbindung der Zuwanderung führten in die Sackgasse. Ein Abkoppeln vom Ausland wäre das Aus für die deutsche Wirtschaft. Auch Unternehmer in Thüringen zeigten sich besorgt über die Erfolge der AfD. Der Präsident der Industrie- und Handelskammer in Erfurt, Bauhaus, erklärte, vor allem die Verknüpfung mit rechtsextremem, nationalsozialistischem und völkischem Gedankengut schade dem Wirtschaftsstandort Thüringen.

Die AfD hatte zuletzt in Umfragen bundesweit bei gut 20 Prozent gelegen.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.