Der Geschäftsführer des Gebäudereiniger-Verbands BIV, Bungart, plädierte in der "Bild"-Zeitung dafür, den neuen Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde nicht vor Januar 2023 umzusetzen. So könnten betroffene Unternehmen besser planen. Die Präsidentin des Zentralverbands des Friseurhandwerks, Härtelt-Dören, sprach sich sogar erst für das Jahr 2024 aus. Sie warnte ansonsten vor Preiserhöhungen in den Friseurbetrieben. Bauernpräsident Rukwied verlangte eine lediglich moderate und stufenweise Anhebung. Er betonte, mit einem Zwölf-Euro-Mindestlohn könnten die deutschen Betriebe im europäischen Wettbewerb nicht bestehen.

Die künftige Regierung aus SPD, Grünen und FDP will den gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 9,60 in einem "einmaligen" Schritt auf zwölf Euro pro Stunde anheben. Danach soll wieder die Mindestlohnkommission mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern über die Höhe der Lohnuntergrenze entscheiden.

