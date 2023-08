Nach Kabinettsklausur

Bundeskanzler Scholz (Mitte), Finanzminister Lindner (l.) und Wirtschaftsminister Habeck (r.) zeigten sich nach der Kabinettsklausur in Meseberg zufrieden mit den gefassten Beschlüssen. (dpa / picture alliance / Michael Kappeler)

Grimm wandte sich unter anderem gegen Kritik an der Höhe der steuerlichen Entlastung , die von der Bundesregierung auf rund sieben Milliarden Euro beziffert wird. Es komme nicht auf den finanziellen Umfang an, sondern insbesondere auch auf den geplanten Bürokratieabbau, sagte das Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Deutschlandfunk.

Arbeitgeberpräsident Dulger sprach sich dafür aus, die Meseburger Beschlüsse zügig umzusetzen. Er sagte im ARD-Fernsehen, der Zehn-Punkte-Plan sei ein Schritt in die richtige Richtung. Die deutsche Wirtschaft brauche dringend Entlastungen, um wettbewerbsfähig zu sein.

Wüst (CDU) ist "enttäuscht"

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst nannte das Meseberger Ergebnis eine echte Enttäuschung für den Industriestandort Deutschland. Die Bundesregierung verliere sich wieder in schönen Namen für ihre Gesetze und lasse Chancen für echtes Wachstum liegen, sagte der CDU-Politiker in Oelde. Bremens Bürgermeister Bovenschulte (SPD) kündigte Widerstand im Bundesrat an. Dort haben sie ein Mitspracherecht, weil Länder und Kommunen sich an der Finanzierung beteiligen sollen.

Das Kabinett hatte bei seiner Klausur auf Schloss Meseberg unter anderem Steuerentlastungen für Firmen von jährlich rund sieben Milliarden Euro beschlossen. Der "Süddeutschen Zeitung" zufolge gehen den Grünen die Maßnahmen nicht weit genug. So werden in einem Papier der Parteispitze etwa eine zeitlich begrenzte Subventionierung des Stroms für die Industrie sowie mehr öffentliche Investitionen gefordert.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.