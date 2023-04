IWF-Chefin Georgiewa

"Wirtschaftswachstum bleibt historisch schwach"

Der Internationale Währungsfonds rechnet auch in den nächsten Jahren trotz eines starken Arbeitsmarkts mit lediglich geringem weltweiten Wirtschaftswachstum. Man gehe davon aus, dass es in den nächsten fünf Jahren bei etwa 3 Prozent liegen werde, sagte IWF-Chefin Georgiewa in Washington. In diesem Jahr würden Indien und China die Hälfte des weltweiten Wachstums ausmachen. In 90 Prozent der Industriestaaten gebe es eine Verlangsamung - auch im Euroraum.

06.04.2023