Die Bundesregierung hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland deutlich gesenkt.

Für das laufende Jahr und für 2019 erwarte man ein Plus von je 1,8 Prozent, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit. Im Frühjahr war die Regierung noch von einem Wachstum von 2,3 Prozent in diesem und 2,1 Prozent im nächsten Jahr ausgegangen. Hauptgrund sei die Entwicklung der Außenwirtschaft, hieß es. Für deutsche Exporte würden nur moderate Zuwächse erwartet. Bundeswirtschaftsminister Altmaier verwies in diesem Zusammenhang auf die zunehmenden protektionistischen Tendenzen und die internationalen Handelskonflikte. Diese schadeten allen Beteiligten, sagte er in Berlin.