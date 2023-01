Weltwirtschaft

Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Die Wirtschaftsweise sagte dem "Handelsblatt", wenn die chinesischen Häfen und Fabriken geschlossen würden, weil fast alle Beschäftigten krank seien, ziehe das dramatische wirtschaftliche Folgen nach sich. Dann würden die Lieferketten wieder einbrechen und damit die Preise für Rohstoffe und Vorprodukte enorm in die Höhe gehen. Sie hoffe sehr, dass die Bundesregierung für diesen Fall schon Notfallpläne entwickelt habe. Malmendier geht von "explodierenden Infektionszahlen" in China aus. Das Problem sei, dass das Land keinen funktionierenden Impfstoff habe, sagte die Ökonomin. Es wäre "enorm wichtig" für die Wirtschaft in China und weltweit, dass Peking die westlichen Impfstoffe zulasse und kaufe.

Malmendier ist seit diesem Sommer Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Gesamtwirtschaft, der die Bundesregierung berät.

