Arbeitsmarkt

Die "Wirtschaftsweise" Monika Schnitzer. (www.imago-images.de)

Nötig sei dringend eine Willkommenskultur, sagte die Ökonomin, die den Sachverständigenrat der Bundesregierung leitet, der "Süddeutschen Zeitung". Zwar gehe das neue Fachkräftegesetz der Regierung in die richtige Richtung. Doch sei noch mehr nötig: So benötige Deutschland Ausländerämter, die Einwanderer nicht abschreckten, sondern Service böten. Man sollte nicht für jeden Job fordern, dass die ausländischen Fachkräfte Deutsch könnten, sondern stattdessen sicherstellen, dass die Mitarbeiter der Ausländerbehörde Englisch sprächen.

Weitere nötige Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel sind nach Schnitzers Worten mehr Investitionen in die schulische Ausbildung von Kindern und attraktive Angebote von Firmen an ältere Beschäftigte, damit diese nicht vorzeitig in Rente gehen.

