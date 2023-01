Sinkende Gaspreise

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm berät die Bundesregierung in Energiefragen (picture alliance/ Flashpic/ Jens Krick)

Es sei vorstellbar, dass wegen der wieder gesunkenen Großhandelspreise vor allem die Industrie deutlich mehr Gas verbrauche. Dies wäre in der aktuellen Situation mit Gefahren verbunden sagte Grimm der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Bis zum nächsten Winter müsse es oberste Priorität haben, einen Puffer zu behalten, um auf eine angespanntere Versorgungslage reagieren zu können. Durch das Ende des Corona-Lockdowns in China steige auch dort die Nachfrage wieder, sagte die Energieexpertin und Regierungsberaterin. Erst ab 2024 sei zu erwarten, dass die Kapazitäten für den Flüssiggas-Import ausreichen, um die Lage zu entspannen, so Grimm weiter.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.