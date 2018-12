20 Jahre nach der Einführung des Euro als Buchgeld zieht der Ökonom Bofinger eine gemischte Bilanz.

Der Wirtschaftsweise sagte im Deutschlandfunk, der Euro sei keine richtige Erfolgsgeschichte. Er fügte aber hinzu: "Insgesamt ist es gut, dass wir es versucht haben." Die große Finanzkrise sei eine schwierige Zeit gewesen. Kein großer Währungsraum habe dies unbeschadet überstanden, betonte Bofinger. Mit Blick auf Griechenland sagte Bofinger: "Die Institution des Euro ist gar nicht so schlecht, aber man hat in der Krise seit 2008 viele Fehler gemacht." Die Europäische Zentralbank (EZB) habe viel zu spät erkannt, wie gravierend die Krise gewesen sei. Außerdem sei eine Austeritätspolitik im Euroraum verfolgt worden, die in anderen Währungsräumen wie in den USA, Großbritannien oder Japan nicht betrieben worden sei, sagte der Volkswirt. Das Ergebnis sei, dass es nun Länder gebe, die eine "ungünstige Bilanz haben".

Fehler in der Geldpolitik

Bofinger erklärte weiter, die EZB habe 2015 zu spät mit den Anleihekäufen begonnen. "Das gehört zu den Fehlern der Geldpolitik, die erhebliche realwirtschaftliche Folgen für den Euroraum gehabt haben." Dass Deutschland als eines der besonders wettbewerbsstarken Ländern in den 2000er-Jahren seine Löhne "nicht mehr richtig erhöht hat" - sich somit also verhalten habe, als sei es wettbewerbsschwach - habe gravierende Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit geschaffen, und zwar zugunsten Deutschlands und zulasten anderer Länder, so Bofinger.



Im Hinblick auf das Jahr 2019 sagte der Ökonom, es werde "nicht leicht". Deutschland müsse sich fragen, was man tun könne, dass im Euroraum mehr investiert werde - diess sei der wichtigste Beitrag zu einer prosperierenden Eurozone.