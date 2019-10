Großbritannien hat sich bei den Brexit-Verhandlungen nach Ansicht des Wirtschaftswissenschaftlers Wolff mehr bewegt als die EU.

Wolff sagte im Deutschlandfunk, das vereinbarte Abkommen schaffe eine Zollgrenze zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens. Diese Zollgrenze wurde von der britischen Regierung bisher immer abgelehnt. Auch Premierminister Johnson habe immer abgestritten, dass er in diesem Fall Konzessionen machen würde. Das er dies nun doch getan habe, sei ein großer Durchbruch. Großbritannien habe daher den größeren Schritt auf die EU zugemacht. Die EU habe ihrerseits zugestimmt, das Arrangement abhängig zu machen von der Zustimmung der Nordiren, betonte der Direktor der Denkfabrik Bruegel. Dies sei für Brüssel vorher inakzeptabel gewesen.

"Großbritannien die Grenzkontrollen zu überlassen, ist richtig"

Wolff wies darauf hin, dass Nordirland durch die Vereinbarung im Prinzip im Binnenmarkt gehalten werde. Das bedeute, es werde keine Grenzkontrollen zwischen Nordirland und der irischen Repulik geben. Das sei eine große positive Botschaft. Kontrollen müsse es aber in der irischen See geben, die aber relativ einfach zu organisieren seien, so Wolff. Die Vereinbarung, Großbritannien die Grenzkontrollen in der irischen See zu überlassen, sei dabei richtig. Großbritannien sei ein etablierter Rechtsstaat, der gerade in der Implementierung von internationalen Veträgen und EU-Recht führend sei. Studien hätten zudem gezeigt, dass Großbritannien EU-Recht wesentlich gewissenhafter umsetze als beispielsweise Deutschland.

"Wenn der Deal scheitert, wird man am Ende wahrscheinlich wieder am Verhandlungstisch sitzen"

Sollte der Brexit-Deal am Samstag im britischen Unterhaus nicht die nötige Mehrheit erhalten, glaubt Wollf nicht daran, dass es einen No-Deal-Brexit geben wird. Premierminister Johnson sei gesetzlich gezwungen, um eine Verlängerung der Verhandlungen zu bitten. Diese werde er sicherlich auch bekommen, da die Entscheidung für oder gegen eine Verlängerung von den EU-Mitgliedsstaaten und nicht von der EU-Kommission getroffen werde. Die EU-Länder werden am Ende nicht für einen No-Deal-Brexit verantworlich sein wollen. Wenn der Deal scheitert, werde man wahrscheinlich wieder am Verhandlungstisch sitzen.