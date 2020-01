Angesichts neuer Zahlen zu häuslicher Arbeit als Armutsfalle werden Forderungen laut, Kinderbetreuung und ähnliche unbezahlte Tätigkeiten finanziell aufzuwerten.

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Adelheid Bieseck schlug dazu verschiedene Modelle vor, wie zum Beispiel eine Care-Abgabe nach dem Vorbild der Ökosteuer oder aber eine Reduzierung der Arbeitszeit bei Lohnausgleich. Weniger Wochenarbeitsstunden seien ohnehin der Schlüssel für einen Wandel: "Wir haben so viel anderes zu tun, wir haben gar nicht so viel Zeit für Erwerbsarbeit", meint Biesecker, die dem Netzwerk "Vorsorgendes Netzwerken" angehört und bei der globalisierungskritischen Nichtregierungsorganisation Attac aktiv ist. Sie verlangt außerdem eine stärkere gesellschaftliche Anerkennung unbezahlter Tätigkeiten.



Kathrin Werner, Redaktionsleiterin des Wirtschaftsmagazins "Plan W" der Süddeutschen Zeitung, nimmt in einem Kommentar Strukturen in den Blick, welche ihrer Ansicht nach die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern verstärken. Zuallererst nennt sie für Deutschland das Ehegattensplitting. "Es ist nun einmal so, dass meist der Ehepartner die Arbeitszeit reduziert, der am wenigsten verdient. Und wer die Arbeitszeit reduziert, verdient am wenigsten", analysiert Werner. Damit unterstütze das Steuerrecht die alten Muster und bestrafe Frauen indirekt dafür, dass sie ohnehin weniger verdienten. Auch in anderen Ländern könne der deutschen Staat zu einem Wandel beitragen, so Werner. Zum Beispiel könnten Mittel der Entwicklungshilfe verstärkt in Programme fließen, die vor allem Frauen und Frauenorganisationen unterstützen.

Zwölf Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit

Wie eine neue Studie der Hilfsorganisation Oxfam zeigt, leisten Frauen und Mädchen weltweit täglich zwölf Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit im Haus. Diese Tätigkeiten stellten häufig eine Armutsfalle dar, heißt es in der Analyse. Denn 42 Prozent der Frauen und Mädchen weltweit könnten im erwerbsfähigen Alter kein Geld verdienen. Bei den Männern seien es lediglich sechs Prozent. Würde man die häusliche Arbeit von Mädchen und Frauen nach Mindestlohn bezahlen, kämen laut Oxfam pro Jahr mehr als elf Billionen US-Dollar zusammen.