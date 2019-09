Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat dem Hirnforscher Birbaumer wissenschaftliches Fehlverhalten attestiert und Sanktionen verhängt.

Der an der Universität Tübingen tätige Wissenschaftler werde für fünf Jahre von der Antragsberechtigung und der Gutachtertätigkeit bei der DFG ausgeschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Zudem werde man Fördermittel zurückfordern. Auch gegen seinen Mitarbeiter Chaudhary seien Maßnahmen verhängt worden. Zur Begründung hieß es, der Untersuchungsausschuss habe in Publikationen Falschangaben festgestellt.



Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die beiden Wissenschaftler wollen ein Kommunikationsverfahren für Patienten entwickelt haben, die am sogenannten Lock-In-Syndrom leiden. Die Betroffenen sind aufgrund ihrer Erkrankung eigentlich nicht in der Lage, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Der Hirnforscher Birbaumer hatte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe stets zurückgewiesen. Er räumte aber nun Unzulänglichkeiten bei einer Publikation ein. Gleichwohl halte er es für möglich, mit Patienten zu kommunizieren, die vollständig gelähmt seien und als komplett eingeschlossen gälten, betonte Birbaumer.