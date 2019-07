In Bonn wird am Nachmittag die Entscheidung über die künftigen Exzellenzuniversitäten in Deutschland bekannt gegeben.

Verbunden mit dieser Bezeichnung ist eine zusätzliche Förderung in Millionenhöhe. Elf Hochschulen sollen von einer Kommission aus Experten und Ministern ausgewählt werden. Bislang gehörten dazu etwa aus Nordrhein-Westfalen die Standorte Köln und Aachen, die sich erneut beworben haben. Um in den Kreis der geförderten Einrichtungen aufgenommen zu werden, müssen die Hochschulen mindestens zwei sogenannte Exzellenzcluster vorweisen. Das sind fachübergreifende Forschungsprojekte, die auch eigene Fördermittel erhalten. Bund und Länder stellen für das Programm jährlich rund 533 Millionen Euro zur Verfügung.